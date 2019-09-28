أرسل الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رسالة إلى الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات المتحدة وحاكم الشارقة.

وقال عبدالهادي في رسالته: "يعرب رؤساء اتحادات الكتاب والروابط والمجالس والأسر والجمعيات الثقافية العربية في اجتماعهم بالقاهرة اليوم السبت 28 من سبتمبر 2019 عن عظيم تقديرهم لما قدمتموه سموكم ولا تزالون رعاية للثقافة العربية. ويثمنون غاليا ما تفضلتم به من دعم مسيرة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بتخصيص مقر دائم له، وذلك ليس إلا حلقة في سلسلة إنجازاتكم للثقافة العربية والمثقفين والكتاب العرب".