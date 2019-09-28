"منتدى المرأة المصرية" يكرم لبنى عبد العزيز و30 نموذجا نسائيا ناجحا

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات منتدى المرأة المصرية، لتكريم 30 نموذجا من السيدات الناجحات والملهمات في قطاع ريادة الأعمال والحياة الشخصية، بحضور عدد من الوزيرات والشخصيات العامة، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وأعقبه كلمات للشركات والجهات الراعية للمنتدى.

وكرم ماجد حمدي، المدير التنفيذي لمستشفى بهية، الفنانة لبني عبدالعزيز، واختار المنتدي في دورته الأولي، 30 قصة نجاح للمرأة المصرية من بينهم نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب بالمصرف المتحد، وجرمين عامر، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي، ومنح الفائزين قلادة المرأة المصرية 2019.

وسلَّم تامر شوقي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية، قلادة المرأة المصرية لـ30 سيدة ساهمن بنجاح في التأثير على المجتمع المصري.

وجاء اختيار "المنتدى" لـ"كشميري" باعتبارها واحدة من أقوى 50 سيدة اقتصادية على مستوى الشرق الأوسط خلال 2017، وأفضل 25 شخصية اقتصادية نسائية في مجال البنوك خلال 2018.

وعلمت "كشميري" في بنك مصر الدولي الذي عملت به على مدار 23 عاماً، ثم بنك بيريوس مصر والبنك المصري الخليجي حتى المصرف المتحد، فضلاً عن عملها الناجح كعضو مجلس إدارة في شركات الأوراق المالية والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر.

فيما اختار "المنتدى" جرمين عامر رئيس الاتصال المؤسسي بالمصرف المتحد، حيث سبق أن اختيرت كواحدة من أقوى 50 سيدة اقتصادية لعام 2018، وانضمت لفريق عمل المصرف المتحد في منتصف 2007.