الليلة.. حفل فني لعمر خيرت بمعبد فيلة في أسوان

بدأت التجهيزات الختامية للحفل الفني الخاص بمعبد فيلة بمدينة أسوان، والذي سينطلق مساء اليوم، ويحييه الموسيقار عمر خيرت، بحضور عدد من الشخصيات العربية ورجال الأعمال والأجانب، حيث بدأ منظمو الحفل بوضع اللمسات النهائية بعد التجهيزات المبكرة للحفل الفني الذي يقام في المكان المخصص لذلك بالمنطقة المكشوفة بالمعبد، وتم رفع كفاءة المنطقة الأثرية وسط النيل ونظافتها وتجهيز الأماكن المخصصة للجلوس.

يذكر أن منطقة آثار أسوان والنوبة، تستعد حاليا لمهرجان تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبوسمبل يومي 21 و22 أكتوبر القادم، وهو الحدث الذي يستقبل آلاف السياح الأجانب من مختلف دول العالم، علاوة على الزوار المصريين.