الصفحة الأولى من عدد الغد

تقرأ في عدد "الوطن" غدا، "السيسي يبحث إصلاح قطاع الأعمال العام ويوجه باستعادة أمجاد الغزل والنسيج"، و"القائد العام يضع زهورا على ضريح ناصر في الذكرى الـ49 لرحيله"، و"حمدوك يشكر مصر أمام الأمم المتحدة: دعمكم لنا انتصار للثورة".

كما تقرأ حوارا خاصا مع فتح الله جولن يجريه الإعلامي نشأت الديهي، يكشف خلاله استغلال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشعارات الدينية لشرعنة فساده، وحوارا آخر مع أمين عام الجامعة العربية يجريه الإعلامي عمرو خليل، يكشف خلاله أبو الغيط تدخلات تركيا في شئون بعض الدول العربية، وطلب الجامعة الرئيس التركي برفع يدها عن سوريا والعراق.

وفي "الوطن الاقتصادي" تقرأ، "القطاع السياحي يبدأ استعادة عصره الذهبي.. إطلاق أول مبادرة لإنشاء منصة موحدة للتسويق العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة تحت مظلة الدولة.

وفي "الوطن الرياضي"، "قلق في الأهلي بسبب إصابة ياسر ومتولي.. وفتح ملف تجديد عقود الكبار"، و"الزمالك ينتظر جينيراسيون السنغالي في برج العرب.. وميتشو يجهز أوباما وشيكابالا وبن شرقي ومصطفى".