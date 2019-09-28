قال المعارض التركي البارز فتح الله جولن، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ وصوله إلى الحكم وهو يتخذ من مشروع "الخدمة" هدفًا له، وبدأ في تقويض مؤسساته التربوية والتعليمية فأغلق معاهد التحضير الجامعي والمدارس والجامعات الخاصة، تلك المؤسسات التي لا وجود فيها للخمر ولا للتدخين ولا للمخدرات وما شبه ذلك.

وأضاف "جولن"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن تلك المؤسسات أغلقت لأنها لم تُخضع لأجندته الداخلية والخارجية، ولقد اعترف أردوغان مؤخرًا أنه قام بتغيير ثلاثة ورزاء من أجل إغلاق هذه المؤسسات.

وتابع: "ظهروا على حقيقتهم خلال تحقيقات الفساد في ديسمبر 2013 ظهرت الرشوة واللصوصية وفسادهم رغم ادعائهم أنهم إسلاميون مع أن أجهزة الأمن والقضاء الخاضعة لسلطتهم هي التي كشفت هذه الفضائح، اتهم وقتها أردوغان الأمن والقضاء ووكلاء النيابة أنهم تابعون لمشروع الخدمة، "رغم أني لا أعلم واحدا من الألف منهم".