قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، ووزير الإعلام الأسبق، إن نجاح دورالإعلام في التصدي لنشر الأكاذيب والمعلومات غير الصحيحة يتمثل في ثلاث مراحل "قبل وأثناء وبعد" الأزمة التي هي أهم مرحلة يتم فيها رصد السلبيات ومعالجتها وعدم الوقوع فيها مرة أخرى.

جاء ذلك خلال محاضرة "مستقبل الإعلام فى مصر"، في معسكر شباب الوفد المقام في مدينة العين السخنة بحضور 200 شاب وفدي، وعدد من قيادات حزب الوفد وشباب بيت الأمة، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية الوفدية.

وأوضح "هيكل" أن وجود قنوات طبيعية لتوصيل الرأي والصوت يمنع انتشار حروب الجيل الرابع، مؤكدًا أن فكرة الحريات أمر أساسي على أن تكون حريات مسئولة، فضلًا عن أن فكرة الحوار أمر مهم جدا ويساهم في عرض المواقف بشكل عام والاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي لذلك يجب فتح الأبواب والقنوات الشرعية لسماع الرأي وتقوية الحياة الحزبية.

وأضاف أن الحفاظ على الأمن القومي يأتي من خلال الإعلام الذي يحمي المجتمع من أي شائعات أو أكاذيب قد تؤثر بالسلب، لافتًا إلى أنه طالب بإغلاق القنوات التعليمية لأنها تكلف الدولة مبلغ كبير وهو 140 مليون جنيه، ووزارة التربية والتعليم تدفع رقم بسيط منها، في حين أنه لا يوجد مشاهدين لها.

وأضاف "هيكل" أن خطر الإخوان قائم ومستمر على مدار 20 عاما من الآن، ولا بد أن ينجح الإعلام في أن يقوم بدور توعوي، قائلًا: "طالبت بعمل متحف كبير يجمع جرائم الإخوان المسلمين منذ أن أنشأت ويكون هذا المتحف لزيارة للمصريين وغير المصريين خاصة أن الإخوان مؤامرة صنعتها بريطانيا ومستمرة حتى الآن".

ولفت "هيكل" إلى تعرضه لبطش الإخوان واتهامه بالتحريض ضد الأقباط كذبًا، وهي شائعات وأكاذيب وافتراءات الإخوان المعتاد عليها.