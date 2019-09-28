وافقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على النزول بالحد الأدنى للقبول بالفصول المسائية للخدمات التعليمية في المدارس الحكومية، من مجموع 180 درجة إلى 178 للعام الدراسي 2019-2020.

وأوضح السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم ترتيب مجموع الطلاب المتقدمين، ترتيبا تنازليا، مشيرا إلى توجيهات المحافظ بمراعاة البعد الأُسري والاجتماعي تيسيرا على أولياء الأمور.

وأشار إلى أن القرار، صدر، تحقيقا لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوي العام الحكومية، لمن لم يُمكِّنْهُ مجموعه من الالتحاق بمدارس المرحلة الثانوية.