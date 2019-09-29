في إطار التوسع في استخدام الوقود البديل، افتتحت وزارة التنمية المحلية بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، خط إنتاج الوقود البديل "R.D.f" بمصنع الزياتين التابع لحي المنتزه ثانِ.

جاء ذلك عقب توقيع المحافظة بروتوكول تعاون مع شركة "نهضة مصر" للخدمات البيئية لإعادة تأهيل ورفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة بمصنع الزياتين ليتمكن من زيادة الطاقة الاستيعابية له لتصل إلى 800 طن يومياً بدلاً من 300 طن يومي مع إنتاج RDF بطاقة 200 طن يومي بالتعاون مع إحدى الشركات الكورية، وتبلغ تكلفة المعدات بالخط 35 مليون جنيه، إضافة إلى 12 مليون جنيه تكلفة البنية التحتية والإنشاءات لخدمة الخط، ويوفر الخط عدد من فرص العمل.

الدكتور منير عبدالسلام خبير الطاقة، قال إن الوقود البديل هو الذي ينتج من مرفوضات المنتجات الصلبة، وذلك عن طريق تجفيفها، وفصل المواد القابلة للاحتراق عن المواد غير القابلة للاحتراق، موضحا أن "RDF"، يتكون من معالجة العناصر القابلة للاحتراق من النفايات مثل البلاستيك والنفايات القابلة للتحلل.

وأضاف عبدالسلام لـ"الوطن"، أنه ينتج عن عملية تمزيق وتجفيف النفايات الصلبة، ويتكون إلى حد كبير من مكونات قابلة للاحتراق مثل البلاستيك والنفايات القابلة للتحلل، مشيرا إلى أنه ينتج من حرق هذه المخلفات بطريقة بيئية، حيث يتم استغلال جميع السعرات الحرارية بأفضل كفاءة ممكنة كوقود في عمليات أخرى.

وتابع خبير الطاقة أن هذا النوع من الوقود يستخدم في صناعة الأسمنت والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، لعدة أسباب من بينها أنه يساعد في الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى مواجهة أزمة ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري والاستفادة من الموارد الطبيعية، والحفاظ على البيئة بالتخلص من المخلفات بإعادة تدويرها.