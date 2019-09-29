مصرع وإصابة 6 إثر انقلاب "ميكروباص" في المنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، إثر انقلاب سيارة "ميكروباص"، في الساعات الأولي من صباح اليوم، بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارا من عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطرق الصحراوي الشرقي قرب مدخل مركز ملوي.

بالانتقال والفحص تبين انقلاب السيارة رقم "228 ل و ر" بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ونتج عن ذلك مصرع "شريف أحمد"، 37 عاما، سائق السيارة، وإصابة كل من: "نفيسة محمد"، 45 عاما، "حسام محمد"، 19 عاما، "زياد محمد"، 15 عاما، "عزت رفعت"، 27 عاما، "محمد أسعد"، 35 عاما، وجميعهم من أبناء محافظة سوهاج.

نُقل جميع المصابين للمستشفي العام، والجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق حول الظروف والملابسات.

تحرر محضر بالحادث، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسيير الحركة بالطريق.