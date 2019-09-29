ارتفاع عدد مصابي انفجار ميناء بكوريا الجنوبية لـ18 شخصا

ارتفع عدد المصابين جراء انفجار وقع أمس في مدينة أولسان الساحلية بجنوب شرق كوريا الجنوبية إلى 18 شخصًا.

وأعلنت السلطات المحلية بالمدينة في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الأحد، أنّ النيران اشتعلت في سفينة تبلغ حمولتها 25.881 طن، كانت تنقل المنتجات البترولية من جزر "كايمان" إثر انفجار وقع في نحو الساعة 10:51 صباح أمس، حين كانت ترسو في رصيف بيومبو كواي في أولسان، على بعد 400 كم جنوب شرق سول.

وكان على متن السفينة 25 شخصًا جميعهم من الأجانب وتم إنقاذهم جميعًا، وفقًا لما ذكرته السلطات، وامتد الحريق بسرعة إلى سفينة شحن أخرى بجانبها وعلى متنها 21 من أفراد الطاقم، وتم إنقاذهم جميعًا.