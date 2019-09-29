وقعت هيئة ميناء الإسكندرية وبنك مصر، بروتوكول تعاون، بشأن تحصيل المدفوعات الإلكترونية للخدمات والأنشطة التي تقدمها الهيئة، ومثَّل الجانبان في التوقيع الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة، وحسام الدين عبدالوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

ووفقا للبروتوكول، يوفر البنك أحدث الطرازات من نقاط البيع الإلكترونية (POS)، والتي تتميز بالسرعة الفائقة في حمل البيانات التي تعمل بنظام (GPRS) لـ35 ماكينة، بنظام 2 خط، وكذلك قبول جميع أنواع البطاقات الإلكترونية الموجودة في جمهورية مصر العربية.

وينص البروتوكول أيضا على تدريب البنك، للعاملين بالهيئة، على كيفية استخدام الآلات، علاوة على توفير مستلزمات التشغيل والصيانة الدورية اللازمة، وكذلك تخصيص بنك مصر أحد مسؤولي التسويق به، لمتابعة الحسابات، وحل جميع المشكلات، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.