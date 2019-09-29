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أبوالغيط: مصر غير راضية عن تطورات سد النهضة

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محافظ سوهاج يفتتح المدرسة الزخرفية العسكرية

محافظ سوهاج يفتتح المدرسة الزخرفية العسكرية

الشروق: بروتوكول تعاون مع "المصرية للاتصالات" لتقديم الخدمات التكنولوجية

الشروق: بروتوكول تعاون مع "المصرية للاتصالات" لتقديم الخدمات التكنولوجية

سعر المتر يحدد قيمة التصالح.. الإسكان ترد على استفسارات مخالفات البناء

سعر المتر يحدد قيمة التصالح.. الإسكان ترد على استفسارات مخالفات البناء

تكريم 291 طالبا جامعيا لاجتيازهم برنامج التدريب الصيفي بـ"مياه سوهاج"

تكريم 291 طالبا جامعيا لاجتيازهم برنامج التدريب الصيفي بـ"مياه سوهاج"

افتتاح قصر الأمير يوسف كمال في نجع حمادي بعد ترميمه

افتتاح قصر الأمير يوسف كمال في نجع حمادي بعد ترميمه

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