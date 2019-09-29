ترأس وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الثاني للجنة العليا لمؤتمر ومعرض مصر الدولي الرابع للبترول "إيجبس 2020"، لمتابعة البرنامج وإجراءات تنظيم المؤتمر الرابع المقرر إقامته في الفترة من 11 لـ13 فبراير 2020، تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة".

حضر الاجتماع رؤساء شركات البترول العالمية الراعية للمؤتمر وقيادات وزارة البترول ورؤساء هيئة البترول والشركات القابضة، ومسؤولي شركة دي إم جي العالمية المسؤولة عن تنظيم المؤتمر.

وأكد وزير البترول أنّ هناك اهتمام متزايد بالمؤتمر وتشمل أعماله كل الموضوعات التي تهم صناعة البترول بوجه عام، وأنّ مشاركة الشركات العالمية في المؤتمر والمعرض بمثابة نافذة لتبادل الخبرات والتعرف على التكنولوجيات الحديثة التي تشهدها صناعة البترول في مختلف مجالاتها.

ولفت الوزير إلى أنّ انعقاد المؤتمر منصة للتعرف على نتائج الأعمال المتميزة وقصص النجاح التي شهدها قطاع البترول في الفترة الأخيرة، بما يفتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، فضلا عن أنّ المؤتمر فرصة جيدة لاستعراض الإجراءات التي اتخذتها مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر هذا العام زيادة في عدد الدول المشاركة لتصل إلى 60 دولة مقابل 53 دولة في مؤتمر عام 2019، وزيادة عدد الأوراق البحثية إلى أكثر من 800 ورقة بحثية مقابل نحو 700 في العام السابق، فضلا عن عقد 36 جلسة فنية.

وتشهد نسخة هذا العام جلسات متخصصة حول الاستثمار والتمويل في شتى مجالات الصناعة البترولية، والتركيز في جلسات النقاش على الأمن والسلامة والصحة المهنية في قطاع الطاقة ودور المرأة في قطاع البترول وتخصيص جوائز للعناصر النسائية المتميزة بقطاع البترول، وجوائز المنشآت المتميزة في الأمن والسلامة والصحة المهنية، كما يشهد المؤتمر الاهتمام بموضوع التحول الرقمي في صناعة البترول والتعرف عن قرب على التقدم الذي حققته الشركات العالمية وتطبيقاته في فروعها بمصر.