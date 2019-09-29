أصدر المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، قرارا برقم 554 لسنة 2019 بسحب قطعة أرض تبلغ مساحتها 1723 مترا مربعا والسابق تخصيصها لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وردها لمشروع تطوير أبو عطوة، بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

ونص القرار على سحب القطعة رقم 73 ومساحتها 1723م2 من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وردها لمشروع تطوير أبو عطوة، مشيرا إلى أنه في حالة رغبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون في استمرار التخصيص لإقامة محطة الإرسال يجرى نقله إلى مساحة بديلة تتناسب مع الغرض من التخصيص خارج الكتلة السكنية، بمعرفة مركز ومدينة الإسماعيلية بعد العرض والموافقة وإصدار قرار بذلك.