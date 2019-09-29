قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إنّ ما حدث للطفلة جنة "جريمة بشعة بحقة طفلة"، مطالبا بمحاسبة المتسببين في وفاة الطفلة.

وأضاف الإمام الأكبر معلقا عبر الصفحة الرسمية لمشيخة الأزهر: "تألمت كثيرًا بعد سماع ما ارتكب من جريمة وحشية بحق الطفلة البريئة جنة، تلك الطفلة الملائكية التي تحملت ويلات العذاب على يد من أوكلوا برعايتها، فما تعرضت له من حرق وتعذيب هو فاجعة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

الإمام الأكبر: ما حدث للطفلة جنة يضعنا جميعًا أمام مسؤولياتنا تجاه أطفالنا وأبنائنا

وأضاف الطيب: "الآن صعدت روحها البريئة إلى بارئها، تشكو ما حلّ بها من ألم وعذاب في غفلة منا جميعًا، ما حدث للطفلة جنة يضعنا جميعًا أمام مسؤولياتنا تجاه أطفالنا وأبنائنا، ولنعلم جميعًا أنّنا محاسبون أمام الله عليهم، وأطالب بتوقيع أقصى العقوبة القانونية على من سولت له نفسه المريضة ارتكاب هذه الجريمة الوحشية، وأدعو الله أن يحفظ أبناءنا من كل مكروه وسوء".