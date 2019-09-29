قال يوسف مخيمر رئيس هيئة المرابطين في القدس، إن الاقتحامات التي يقوم بها المستوطنون للمسجد الأقصي وسط حراسة قوات الاحتلال شبة يومية وغير مرحب بها.

وأضاف مخيمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم سعوي، على قناة "Dmc"، أن القدس مدينة السلام ولا ينبغي أن يكون مسجدها وقبله المسلمين مباح للقوات الإسرائيلية لاقتحامه ومحاولة ممارسة شعائرهم الوثنية في المسجد الأقصي.

وأشار رئيس هيئة المرابطين في القدس، إلى أن قررات الاحتلال الإسرائيلي بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة وغزة، تؤثر على المسجد الأقصى وحركة المصلين إليه، مبينا أن إغلاق الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة تحرمهم من الوصول إلى المسجد الأقصي من مدن الضفة الغربية المتحلة، ولا يستطيعون التجول بحرية والخروج من مدنهم إلى المسجد الأقصى.

وأكد رئيس هيئة المرابطين في القدس، أن الإغلاق يسهل الاقتحام، مشيرا إلى وجود اقتحامات صباحية للمسجد الأقصى، لافتا إلى أن قوات الاحتلال منعت المصلين بقوة السلاح.