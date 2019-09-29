وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، على تعيين 20 أستاذا مساعدا جديدا بمختلف كليات الجامعة.

والمعينون هم 14 بكلية الطب كالتالي: الدكتور محمد فوزي محمد والدكتور روماني حسنى جبره بقسم الأمراض العصبية والنفسية، والدكتور أحمد محمد عباس والدكتور هشام أحمد السيد والدكتور منصور أحمد محمد بقسم أمراض النساء والتوليد، والدكتور أحمد محمد مصطفى والدكتور محمد أبو زيد علي بقسم الأمراض الباطنة، والدكتورة فاطمة يس عبد المتجلى بقسم الهستولوجيا، والدكتورة رينيه رفعت بشرى بقسم التشريح الآدمي وعلم الأجنة والدكتور حسين خيري عبد العزيز بقسم جراحة القلب والصدر، والدكتور عبد الحكيم عبد الستار عبد الحكيم بقسم جراحة المخ والأعصاب والدكتور محمد فتحي مصطفى والدكتور حاتم حسن محمد مغربي بقسم التخدير والعنايه المركزة، والدكتورة ميريت ممدوح وسلى بقسم الصحة العامه وطب المجتمع بالكلية.

وتضمنت القرارات تعيين 2 من الأساتذة المساعدين بكلية التربية، وهما الدكتورة أماني محمد شريف بقسم أصول التربية والدكتورة مها كمال حفني بقسم المناهج وطرق التدريس بالكلية.

كما شملت القرارات تعيين 4 أساتذة مساعدين في 4 كليات أخرى وهم بكلية الهندسة الدكتور أحمد محمد رفعت بقسم الهندسة المعمارية، وبكلية الزراعة الدكتور أحمد محمد عاطف بقسم الوراثة، وبكلية الصيدلة الدكتور هانى صالح محمد على بقسم الصيدلانيات، وبكلية الآداب الدكتور محمود عبد المقصود ثابت بقسم التاريخ.