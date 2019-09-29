أعلنت إمارة مكة، اندلاع حريق في سقف محطة قطار الحرمين بجدة دون تسجيل إصابات حتى الآن، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.

ويتابع فريق الدفاع المدني الحريق في محطة قطار الحرمين في جدة.