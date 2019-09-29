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أبوالغيط: مصر غير راضية عن تطورات سد النهضة

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نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يستقبل طالبات المدينة الجامعية بالحلوى

نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يستقبل طالبات المدينة الجامعية بالحلوى

الوادي الجديد تحتفل بيوم السياحة العالمي

الوادي الجديد تحتفل بيوم السياحة العالمي

بأوركسترا الحلم.. جامعة القناة تحتفل بذكرى 6 أكتوبر

بأوركسترا الحلم.. جامعة القناة تحتفل بذكرى 6 أكتوبر

"الصحة": لدينا مخزون استراتيجي من أقراص تنظيم الأسرة يكفي سنة كاملة

"الصحة": لدينا مخزون استراتيجي من أقراص تنظيم الأسرة يكفي سنة كاملة

الصين تكرم مجموعة من الأبطال في ذكرى تأسيس الدولة الشيوعية

الصين تكرم مجموعة من الأبطال في ذكرى تأسيس الدولة الشيوعية

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