مصرع 15 إرهابيا في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية، مصرع 15 عنصرًا إرهابيًا، بإحدى المزارع الكائنة بحي "الحوص" في منطقة "العبور"، في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بدائرة قسم شرطة أول العريش.

جاء ذلك استمراراً لجهود الوزارة المبذولة بمجال ملاحقة العناصر الإرهابية بشمال سيناء الثابت تورطها في تنفيذ مجموعة من العمليات العدائية التي استهدفت القوات المسلحة والشرطة، وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني والنيل من مقدرات الوطن.

كانت توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بحي "الحوص" في منطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

وجرى التعامل مع تلك المعلومات واستهداف نطاق تمركز هذه العناصر، إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، مما دعا للتعامل معهم؛ ما أسفر مصرع 15 عنصرًا إرهابيًا، وعُثر بحوزتهم على "9 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، عبوتان ناسفتان، حزام ناسف"، وجرى تقنين الإجراءات حيال الواقعة وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.