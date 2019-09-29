أنهت محكمة النقض اجتماع جمعيتها العمومية العادية التي عقدت اليوم، بمقر المحكمة بدار القضاء العالي.

واعتمدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى، تشكيل الهيئات والدوائر بالمحكمة للعام القضائي الجديد 2019-2020.

وقررت المحكمة تشكيل دوائر الإيجارات 6 دوائر إيجارات يرأس هيئاتها المستشار عبد الله عصر رئيس المحكمة، والمستشار عبدالله مصطفى شوضة، والمستشار خالد يحيى دراز، والمستشار سمير فايزي عبد الجواد، والمستشار حسني عبداللطيف أبو زيد، والمستشار نبيل فوزي إسكندر غبريال، بإجمالي عضوية 43 نائبًا لرئيس محكمة النقض وقاضيًا بتشكيل الدوائر، بالإضافة إلى أعضاء المكتب الفني وأمانة السر.

كما جرى تشكيل الدوائر الجنائية والاقتصادية، والتي تضم 30 دائرة يشارك في عضوية هيئايتها إجمالي 257 مستشارًا بدرجة نائب رئيس المحكمة، إلى جانب أعضاء المكتب الفني وأمانة السر، فيما تضم الدوائر المدني 26 دائرة بإجمالي عضوية هيئات 198 مستشارًا بدرجة نائب رئيس محكمة وقاضيًا، يعاونهم عدد من أعضاء المكتب الفني وأمانة السر لكل دائرة.

وتم تشكيل 4 دوائر العمالية، برئاسة كل من المستشارين نواب رئيس المحكمة: كمال أمين عبدالنبي، وعاطف عبدالجليل موسى الأعصر، وإسماعيل عبدالسميع محمد، ومنصور عبدالجواد العشري، بإجمالي عضوية 33 مستشارًا من بدرجة نائب رئيس محكمة النقض وقاضيًا، يعاونهم عدد من أعضاء المكتب الفني وأمانة السر لكل دائرة.

وبشأن دوائر المواد التجارية والاقتصادية والضريبية، تشكلت من 5 دوائر يرأسها القضاة نواب رئيس المحكمة عبد الجواد موسى عبدالجواد، ونبيل محمد فتحي عمران، وأحمد سعيد حسن خليل، والدكتور حسن عبدالمنعم البدراوي، ومحمد أحمد أبو الليل، بإجمالي عضوية هيئات 41 قاضيًا بدرجة نائب رئيس محكمة وقاضيًا، بالإضافة إلى أعضاء مكتب فني وأمانة سر لكل دائرة، فيما يرأس دائرة الأحوال الشخصية وطعون رجال القضاء، القاضي موسى محمد مرجان حنفي بعضوية 6 قضاة.