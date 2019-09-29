حققت صادرات مصر من الملابس الجاهزة ارتفاعا نسبته 6% خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي، مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ إجمالي صادرات القطاع نحو 1.1 مليار دولار، مقارنة بمليار و34 مليون دولار.

وقال تقرير صادر عن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس اليوم، إن الصادرات إلي الدول العربية شهدت نموا بنسبة 29%، وبلغ إجمالي ما تم تصديره 51 مليون دولار.

فيها شهدت الصادرات إلي السوق الأمريكية نموا بنسبة 22%، وبلغت قيمتها 517 مليون دولار، بينما تراجعت الصادرات إلى الدول الأفريقية بنسبة 45%، مسجلة مليون دولار فقط، وتراجعت إلى باقي دول العالم بنسبة 27%، محققة 96 مليون دولار.

كما ارتفعت الصادرات إلى أسبانيا بنسبة 8%، مقارنة بنفس الفترة، وإلى كندا بنسبة 75%، بينما انخفضت الصادرات إلى ألمانيا بنسبة 6%، وإلى فرنسا بنسبة 50%.

ووفقا للتقرير، صدرت مصر ملابس داخلية بـ18 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقارنة بـ15 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغت صادرات الـ"تي شيرت" 269 مليون دولار، مقارنة بـ238 مليون دولار، وبنسبة نمو 13%.

وأوضح التقرير أن إجمالي صادرات ملابس الأطفال بلغ 10 ملايين دولار، والبنطلونات 11 مليون دولار.