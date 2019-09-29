أحبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة حسن السيد، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة، داخل حقائب راكب مصرى قادم من إيطاليا.

وقالت مصادر جمركية، إنه عقب إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة إير إيطاليا "ميرديانا" القادمة من مالبينسه في إيطاليا تقدم أحد الركاب المصريين يحمل 3 حقائب ويحاول الخروج من الصالة، وبسؤاله عما إذا كان يوجد بها بضائع ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب أنها تخلفت من رحلته وليس بها سوى متعلقات شخصية.

وجرى تشكيل لجنة لتفتيش الحقائب من حسام سليمان وصفاء سالم مأموري تفتيش الركاب تحت إشراف محمد الدمرداش مدير الحركة، فتبين وجود 20 شريط بإجمالي 200 قرص من الأقراص المخدرة "ترامادول وكونترمال" ملفوفة داخل ورق قصدير ألمونيوم مخبأة داخل الأحذية والملابس بالحقائب المتخلفة، قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب محضر ضبط جمركي.