قالت الفنانة بشرى إنّها لم تستقر على اختيار الأغنية المشتركة، المقرر أن تغنيها مع الفنان محمد رمضان.

وقالت بشرى خلال حوارها مع برنامج "عرب وود" على شاشة "روتانا": "من ساعة ما جيت المهرجان وكل الناس بتسألني هو إيه موضوع محمد رمضان، والأغنية اللي بينك وبين محمد رمضان، إحنا لسة لحد دلوقتي ملقناش الأغنية اللي تجمعنا مع بعض في إطار منصف للطرفين، ويبقى موضوعها مفيد للجمهورين".

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي 19 سبتمبر، وسط حضور مكثف لنجوم وصناع السينما في مصر والعالم، كما حضر الحفل النجم العالمي مينا مسعود، واختتمت فعاليات المهرجان الجمعة الماضي، بحضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن وصناع السينما في مصر والعالم، وكرّم المهرجان النجم محمد هنيدي والمخرجة الفلسطينية مي مصري بجائزة الإنجاز الإبداعي.