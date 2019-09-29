قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، إنّ الحزب جاهز لأي انتخابات مقبلة سواء محليات أو مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، ونطالب بأن تكون هناك قائمة مغلقة تمثل فيها كل الطوائف والفئات.

وأكد أبوشقة على هامش معسكر شباب الوفد، أنّ الحزب قوي بكوادره ورؤيته وأفكاره، ومستمرون في عقد المعسكرات التدريبية للشباب في المدن المصرية، لتأهيلهم للعمل السياسي وتخريج كوادر قادرة على المنافسة السياسية.

وأضاف أنّ قانون المحليات والمجالس النيابية ومباشرة الحقوق السياسية سيكون لها أولوية في دور انعقاد مجلس النواب الخامس، وسيكون هناك نموذج محاكات من خلال معسكرات الوفد لهذه المجالس.

وتابع أبوشقة أنّ المال السياسي لم يعد يجدي في العمليات الانتخابية لأنّ الشعب أصبح يعي خطر المال السياسي، وحالة الوعي لدى الشعب أبطلت ما يسمى مقابل لصوت المواطن، لأنّه يعطي صوته لمن يستحق من أجل مصلحة الوطن.