قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، إن الوفد يُصنف كحزب ليبرالي معارض، لكن المعارضة الوطنية في شكلها الموضوعي بالعرض عن الخطأ دون إساءة.

وأضاف أبو شقة، على هامش معسكر شباب الوفد، أن الجانب الآخر للمعارضة هو المعارضة البناءة، ليضع المعارض نفسه محل المسؤول للقياس على النفس، للتفكير في الحلول وتقديمها، وتلك هي مبادئ الوفد، الذي لا يعارض لمجرد الظهور والمعارضة، ولكن بمعارضة بناءة وموضوعية.

وأضاف أنه عندما نكون أمام رئيس وطني ومشروع بناء دولة عصرية حديثة، فإننا عندما نؤيد لا نؤيد بـ"شيك على بياض"، لكن نؤيد لموقف يستدعي التأييد، مشيرًا إلى أن هناك مؤامرات الربيع العربي، وكان الجيش والشرطة مساندين للوطن، بالتصدي لأشرس الحروب وهي حروب الجيل الرابع.

وتابع "أبو شقة" إلى أننا أمام تحديات واضحة للجميع وتلك هي النبرة التي يحاول بها المشككون أن يغزو مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الوفد في تاريخه لم يتلق معونة من أحد، ولكن سيظل مدافعًا عن الوطنية والحرب على الإرهاب التي بدأت بعد 30 يونيو.

ونوه بأن دور الشباب الوطني يكمن في التصدي للإرهاب والجماعات المتطرفة، مؤكدًا أن هناك ثقة في شباب الوفد بوعيه تجاه هذه الحرب؛ لنكون أمام استقرار سياسي واقتصادي وأمني، بالاحتكام إلى القانون والدستور.