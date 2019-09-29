في أسبوعه الأول بدور العرض السينمائي، جاء فيلم "Ad Astra" في المركز الثاني بقائمة عائدات التذاكر، محققا إيرادات وصلت إلى 54.9 مليون دولار، وذلك بعد جولة ناجحة في المهرجانات بدأها في الدورة الـ 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي.

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من نجوم هوليود من بينهم براد بيت، تومي لي جونز وروث نيجا، وتدور أحداث الفيلم حول رائد فضاء يسافر إلى الحواف الخارجية للنظام الشمسي بحثاً عن والده المفقود منذ زمن طويل، ويكتشف خلال تلك الرحلة لغزاً يهدد بقاء الكوكب، وأسراراً تتحدى طبيعة الوجود الإنساني.

وقال الممثل الأمريكي، في المؤتمر الخاص للفيلم بمهرجان "فينيسيا"، إن الفيلم يعتبر شخصيا، وتطرق إلى التعامل مع المفهوم الحديث للرجولة، متابعا: "في أثناء الاستعداد للفيلم كنا نتفحص تعريف الرجولة، ووجدنا أننا كبرنا في عصر طلب منا فيه أن نكون أقوياء، وهناك قيمة في ذلك، لكن حاجزًا أيضًا، لأنك تخفي بعضًا من تلك الأشياء التي تشعر بالخجل منها، كلنا نختبئ ونحمل الألم والجروح بمفردنا، كنا نطرح الأسئلة، هل هناك تعريف أفضل للرجولة بالنسبة لنا!".

وتابع بطل "Ad Astra": "الفيلم واحد من أكثر الأفلام التي عملت عليها تحديا على الإطلاق، ليس لأن الفيلم يحدث فى الفضاء الخارجي، القصة حساسة للغاية، لذا فقد كانت محاولة مستمرة للحفاظ على التوازن، وجعل الأحداق تتضح بطريقة خفية وحساسة للغاية".