قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الآثار، السياحة، الإسكان.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنَّ الرئيس السيسي اطلع على الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير ومراحل تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف ومنطقة الهضبة لتتواكب مع قيمة وأهمية المتحف.

واطلع الرئيس السيسي على مستجدات مشروعات تطوير القاهرة الخديوية، والمتحف المصري بالتحرير ومستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي وتطوير قطاع السياحة.

كما استعرض الاجتماع التقرير الأخير لمنتدى الاقتصاد العالمي، وحققت مصر رابع أعلى معدل نمو في أداء تنافسية السفر والسياحة، والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.