قال الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، إن هناك 21 حالة تسمم حادة بسبب الفسيخ بالإسكندرية، ويطالب مركز السموم من المواطنين الامتناع عن تناوله نهائيا.

وأضاف "عثمان" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حديث المساء"، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن حالات الإصابة بالتسمم جاءت من مناطق متعددة مثل البحيرة وإدكو ودسوق وبرج العرب، موضحا أن المركز اعتاد على استقبال مثل تلك الحالات، وخصوصا بالمواسم الخاصة بالطعام مثل عيد "شم النسيم".

وأكد عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، أنه جرى معالجة المصابين طبيا مع التعامل معهم بشكل محترف من المختصين، موضحا أن هناك 7 حالات تلقوا العلاج وتحسنت حالتهم وخرجوا من المستشفى، ويتبقى 14 حالة منهم؛ 11 جرى إلحاقهم بالعناية المركزة وإعطائهم المضاد الخاص بذلك التسمم، موضحا أن سعر الجرعة الواحدة للمضاد يصل إلى 100 ألف جنيه بالسوق، وتوفره الدولة مجانا، مشيرا إلى أن الميكروب إذا وجد بالسمكة الفاسدة يؤثر على الجهاز العصبي ويصيب بشلل في عضلات التنفس.