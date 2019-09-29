قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، إن بلاده ليس لديها خطط لمغادرة الاتحاد الأوروبي، مضيفا، خلال تصريحات بمؤتمر حزبه الحاكم الاتحاد المدني المجري"فيدس"، أوردتها شبكة "يورونيوز" الأوروبية، أنه يتعين على الدول الأعضاء الواقعة شرقي وغربي التكتل إيجاد تسوية بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي.

وفي إشارة واضحة إلى انتقاد بعض الدول الأعضاء بالتكتل لسجل المجر المتعلق بسيادة القانون، شدد أوربان: "هذه بلادنا، وطننا وحياتنا ولا يمكن لأي أشخاص آخرين سوى المجريين اتخاذ قرار بشأن هذا الأمر"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وعلى غرار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان نفسه مدافعا عن السيادة الوطنية ضد المنظومة الأوروبية، ويختلف الزعيم المجري القومي مع الاتحاد الأوروبي خصوصا حول قضايا الهجرة ودولة القانون، ما دفع المشككين في أوروبا إلى الوقوف بجانبه وبينهم زعيم حزب بريكست نايجل فاراج، لكن الاقتصاد المجري لا يزال مرتبطا إلى حد بعيد ببقية الاتحاد الأوروبي، ولم يسبق أن أعلن أوربان نيته الخروج من الاتحاد، وفقا لما ذكرته قناة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية.

وكان وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، اعتبر في 13 سبتمبر الجاري، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "سياسي ممتاز"، لافتا إلى أن الانتقادات التي يتلقاها على خلفية تصلبه في ملف بريكست، "غير مبررة في غالبيتها"، موضحا لقناة تلفزيونية محلية بأن جونسون "سياسي ممتاز يعرف ماذا يريد ويعمل على تنفيذ إرادة الشعب".

وأكد "زيجارتو" أن بلاده تأسف لقرار المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد، لأنه يشكل خسارة سياسية واقتصادية واستراتيجية وأمنية خطيرة، لكنه دعا إلى احترام النتيجة، معتبرا أن غالبية الانتقادات التي تطاول جونسون غير مبررة وينبغي عدم توجيه أدنى انتقاد إلى سياسي لتنفيذه إرادة الشعب، موضحا أن أي طرف يناهض التيار السائد اليوم هو موضع ضغوط إعلامية دولية شديدة.