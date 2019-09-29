قال الدكتور حسين أباظة، كبير مستشاري وزارة البيئة، إن الاقتصاد الأخضر يختلف إلى حد كبير عن الأنماط السائدة في الزراعة، وهو ما يتجه إليه دول العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف "أباظة" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن البيئة ينظر إليها في كثير من الأحيان أنها تعيق التنمية، بينما يجب تغيير وجهة النظر تلك لتكون حافزا للتنمية، موضحا أن سياسات التنمية المستدامة تستلزم وجود تكاملية بين الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية مع صياغة عددا من السياسات بطريقة داعمة لتلك المحاور.

وأكد كبير مستشاري وزارة البيئة، أن الاستثمار في الطاقة المتجددة أو تدوير المخلفات أو السياحة البيئية أو الزراعة البيئية جميعهم يصبوا في الاقتصاد الأخضر الذي تتبناه مصر لتحقيق التنمية المستدامة.