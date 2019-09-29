قال الفنان فاروق حسني، لـ"الوطن"، إن مؤسسته الثقافية والفنية ستعنى بشكل خاص بشباب الفنانين، مضيفا أن حب الثقافة والفن ملك الجميع، "أقمت المؤسسة لتكون ملكا للمجتمع، والمتحف الخاص بي الذي تم افتتاحه على هامش المؤسسة، سيتم اكتماله خلال الفترة القادمة".

ووجه تحيه للدولة متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الثقافة علي إنهاء الإجراءت، الخاصة بتدشين المؤسسة، مؤكدا أن الموسسة ليست على قدر الأفكار، فالأفكار أكثر بكثير.

وأشار إلى أنه سيطلق جائزة للشباب وهي جائزة مالية ستُمنح لمبدع من شباب الفنانين التشكيليين، وبدءا من العام القادم سيضاف للجائزة فرعان آخران في مجالي القصة القصيرة والرواية والعمارة، متابعا: "ستفتح المؤسسة أبوابها لجميع المبدعين والأكاديميين والفنانين ولكل من يريد زيارة المتحف والمكتبة من الجمهور، وهدفنا إضافة رافد جديد من روافد الثقافة المصرية، خصوصا مع قلة عدد المؤسسات الثقافية الخاصة والجادة التي تعمل في هذا المجال".

وقال إن "المؤسسة الجديدة هي عمل نابع من القلب لدعم المبدعين وشباب الفنانين وأرجو أن تصل للقلب وتكون إضافة لهم".

ومؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون جرى تسجيلها بوزارة التضامن الاجتماعي في العاشر من يونيو الماضي، وتهتم بجميع فروع الإبداع في شتى مجالاته، معتمدةً على مكونات الثقافة.