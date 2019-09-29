نشرت الفنانة دينا الشربيني، صورة جديدة لها أثناء تواجدها بحفل عمرو دياب على هامش مهرجان الجونة الأيام الماضية.

ووصفت "دينا"، عمرو دياب بـ"الأسطورة" من خلال "ستوري" نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتبت دينا: "حفل عمرو دياب.. الأسطورة".

وظهر في الصورة، الكاتب والسيناريست تامر حبيب، والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي.

حرص الفنان عمرو دياب على حضور حفل "after party"، الذي أقيم للفنانين المشاركين في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الثالثة، الليلة، عقب حفل ختام المهرجان، والذي خصص للرفاهية والسمر.

يأتي هذا في الوقت الذي لم يحضر فيه الهضبة حفل ختام المهرجان.

وظهرت دينا الشربيني برفقة عمرو دياب بالحفل، وحرصت الفنانة "بسمة" على التقاط صورة تذكارية معهما.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الخميس قبل الماضي 19 سبتمبر، وسط حضور مكثف لنجوم وصناع السينما في مصر والعالم، كما حضر الحفل النجم العالمي مينا مسعود.

وشهد المهرجان على مدى الأيام الماضية عدة فعاليات وندوات مهمة، من بينها ندوة عن جسور التواصل مع مواقع الإنتاج الإيطالي، وندوة أخرى عن علم وفن جلب تمويل الأفلام، نظمتها منصة الجونة، كما شهد المهرجان عرض مجموعة كبيرة من أفضل الأفلام التي تم إنتاجها العام الحالي، والتي حصدت جوائز مهمة في مهرجانات دولية مختلفة.

وبدأ حفل ختام المهرجان في السابعة من مساء الجمعة، بحضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن وصناع السينما في مصر والعالم، ويكرم المهرجان النجم محمد هنيدي والمخرجة الفلسطينية مي مصري بجائزة الإنجاز الإبداعي.