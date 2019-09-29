لقى مهاجر على الأقل، اليوم، مصرعه بعد حريق شب في مخيم مكتظ للاجئين في موريا على جزيرة ليسبوس اليونانية اندلعت بعده أعمال عنف، وذكر أفغاني لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أن أعمال شغب اندلعت بعد تأخر وصول فرق الإطفاء.

وأوضح فيدوز "15 عاما": "اندلع الحريق في المخيم وأتى على ست أو سبع حاويات يقيم فيها مهاجرون. واتصلنا بفرق الإطفاء التي وصلت بعد 20 دقيقة فغضبنا"، مضيفا: "لم يتم إخماد الحريق بسرعة. استغرق الأمر نصف ساعة. وساعدنا الأشخاص الموجودين في الحاويات. عثرنا على جثتي طفلين متفحمتين وجثة امرأة"، لكن متحدثا باسم منظمة "أطباء بلا حدود" والشرطة المحلية تحدثا عن سقوط قتيل.

وبعد اندلاع أعمال العنف أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع للسيطرة على المخيم حتى وإن تم إخماد الحريق مساء اليوم تكثفت الصدامات وحاول مهاجرون الدخول إلى مركز الاعتقال في المخيم بحسب وكالة أنباء أثينا.

وفي وقت سابق تحدث المسؤول عن دائرة شمال بحر إيجه كوستاس مونتزوريس عن "سبعة إلى ثمانية حاويات" تحترق في المخيم.

ويقيم في المخيم حيث توجد حاويات ينام فيها المهاجرون، 13 ألف شخص في حين يمكنه استيعاب ثلاثة آلاف فقط.

وفي اليونان حاليا 70 ألف مهاجر معظمهم من اللاجئين السوريين الذين فروا من بلادهم منذ 2015 ووصلوا من سواحل تركيا المجاورة، وبعد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في 2016 بذلت تركيا جهودا لوقف تدفق المهاجرين إلى اليونان. لكن هذه الوتيرة تصاعدت مجددا في الأشهر الأخيرة.