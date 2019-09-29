قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس حي مدينة فرساي بفرنسا، إن الفيلم الوثائقي "أوراق قطر" كشف تورط قطر في تمويل الجماعات الإرهابية، وهو فيلم في غاية الخطورة والأهمية، ويكشف مخطط قطر من استخدام المؤسسات والمنظمات الخيرية الخاصة بها في أوروبا بطرق غير شرعية.

وأضافت "جادو"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على شاشة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن مؤسسة قطر الخيرية في فرنسا لها غطاء قانوني لكن في باطنها لها أغراض منافية تمامًا للقانون والواقع وكل شيء، موضحة أن هذا الفيلم الوثائقي كان لا بد أن يّخرج منذ فترة طويلة وليس الآن.

وأشارت إلى أن هذا الفيلم هام جدًا لكشف مخططات هؤلاء الإرهابيين الذين دائما ينشرون الأفكار المتطرفة ويتخذون من الإسلام ذريعة لتحقيق مآربهم الخاصة في القتل والتدمير والإرهاب وعمليات الإرهاب التي انتشرت في فرنسا وبعض الدول الأخرى، واصفة الفيلم الوثائقي بأنه "القشة التي قصمت ظهر البعير".

وأوضحت أن الفيلم كشف للرأي العام خطورة هذه الدولة من تمويلها لجماعة الإخوان المسلمين وكذلك خطورة مؤسسة قطر الخيرية التي تدعي أنها تسعى بكل جهدها لعمل الخير وعمل الأشياء التي تساعد المسلمين ولكن هي مجرد غطاء فقط، حيث تُعطي هذه المؤسسة رواتب لطارق رمضان حفيد حسن البنا بقيمة 35 ألف يورو شهريا، وكل هذه الوثائق مدونة.

وتابعت: "المنظمة أقامت مدارس وبعض المؤسسات التعليمية بفرنسا وفي بعض الدول الأخرى مثل سويسرا من أجل التستر على رعايتها للإرهاب وهي من تمول الإرهابين والإخوان هنا بفرنسا".