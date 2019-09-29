ابنة الحارس الشخصي للملك سلمان تنعي والدها بكلمات مؤثرة

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلًا صوتيا منسوبًا لأبنة اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعوي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث نعت في هذا التسجيل الصوتي والدها بكلمات مؤثرة.

عاجل.. وفاة الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين

وقالت ابنة الفغم: "قفلوا بعد الفغم كل المحاضر.. آة يا غبني عليه ويا وجودي، عظم الله أجر حمران النواظر والملك سلمان والشعب السعودي، الله يرحمك ويغفر لك ويتجاوز عندك، ويظلك بظله".

أفضل حارس شخصي في العالم.. حكاية لقب حصده عبدالعزيز الفغم قبل مقتله

توفى اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونُقل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة.

عيار ناري من أحد الأصدقاء أودى بحياة أفضل حارس شخصي في العالم، أمس، ليلقى اللواء عبدالعزيز الفغم المطيري، حارس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشرفين، مصرعه متأثرا بإصابته بطلق ناري على يد صديقه ممدوح بن مشعل آل علي.