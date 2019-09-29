أكد الشاعر اليمنى الكبير عبد العزيز المقالح، أن اتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر والأكاديمي المرموق علاء عبد الهادي، أحسن صنيعًا باختيار أمير الشعراء أحمد شوقي، ليكون حاملاً اسم الجائزة، حيث كان مع أبي الطيب المتنبي أهما شاعرين عربيين سكنا وجدان الأمة، وعبرا عن تطلعاتها.

وأضاف "المقالح" على هامش تكريمه فى حفل توزيع جوائز أحمد شوقي للإبداع الشعرى، بمركز الهناجر بدار الأوبرا، أنه يسعده ويشرفه أيضا أن يكون أول فائز بالجائزة بالشراكة مع صديقه الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، مشددًا على أنه لن ينسى هذه اللفتة الكريمة من مصر العروبة التى قادت أفكار الأمة العربية على كافة المستويات الثقافية ًوالإبداعية والفكرية، وما أبدته عبر التاريخ الحديث من اهتمام بما كان يسمى بأطراف الوطن العربي.

وأكد عبد العزيز المقالح، بأنه لن ينسى أيضا، أنه أمضى في مصر الحبيبة ما يقرب من خمسة عشر عامًا متنقلاً في جامعاتها ومكتباتها ومراكزها الثقافية والعلمية، وكأي يمني لا يمكن أن يتجاهل دور مصر العروبة وما قدمته من دعم شامل للثورة اليمينة التى غيرت وجه الحياة وكانت علامة مضيئة في حياة اليمن واليمنيين.