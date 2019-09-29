قال عضو مجلس السيادة في السودان، قائد قوات "الدعم السريع"، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن السلطات ستعمل على تأهيل المناطق التي تأثرت بالحرب في دارفور غرب السودان، وجعلها جاذبة لعودة النازحين واللاجئين، وفقاً للوثيقة الدستورية، داعيا، خلال لقائه مع عدد من القيادات الأهلية في جنوب دارفور، أهل الإقليم إلى أن يكونوا جزءا من عملية السلام المستمرة والجلوس مع أبنائهم في الخارج، وحثهم على الانضمام إلى ركب السلام.

وأعرب دقلو، عن رغبته في عودة المنظمات الإنسانية والإغاثية إلى العمل في دارفور وتسهيل عملها وعدم اعتراضها في إيصال المعونات والمساعدات وتنظيم الأمر مع اللجان المختصة، مشيرا إلى أن الحكومة ستجلس مع المنظمات بشأن العودة، إلى دارفور، ودعا عضو مجلس السيادة السوداني، النازحين بالمعسكرات إلى تحديد موقفهم إن كانوا يريدون أن تتولى السلطات المحلية التخطيط لسكنهم وتسليمهم منازلهم، أو يريدون العودة إلى مناطقهم، مؤكدا تسهيل قوات الدعم السريع عودة أي نازح لمنطقته أو مزرعته شريطة إبلاغها بذلك.

وحض دقلو، أهل دارفور على التعاون لإحداث التنمية وإعمار السودان والاستفادة من خيراته وموارده المتنوعة، متعهدا بتأمين الموسم الزراعي والتشاور مع مجلس الوزراء لتبني وتنفيذ مشاريع صغيرة لعودة النازحين وإنشاء المدارس والمراكز الصحية وأخرى للشرطة.

وفي سياق آخر، أكد وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، أهمية تفعيل العمل الإعلامي في الوزارة، خلال المرحلة المقبلة، خصوصا مع الإعلام الخاص والإعلام الإلكتروني، داعيا إلى اقتناص فرصة إعادة الهيكلة لتنظيم العمل وفك التقاطعات والاختصاصات بين الإدارات بما يتسق مع مصلحة العمل، دون إلحاق ضرر بالعاملين.