أكد سفير فرنسا بالقاهرة، ستيفان روماتيه، على قوة العلاقات التي تجمع بلاده ومصر، مشيرا إلى تميز العلاقات بين البلدين خلال الفترة الحالية، مستشهدا باللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيويورك الأسبوع الماضي، حيث بحثا القضايا المهمة وفي مقدمتها الوضع في ليبيا.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء "الشرق الأوسط" مساء اليوم إن هناك العديد من القضايا المهمة التي تجمع بين الجانبين، مشيرا إلى التعاون في مشروعات البنى التحتية التي تنفذها فرنسا في مصر بمجال الطاقة والنقل.

جاء ذلك في لقاء عقد بالقنصلية الفرنسية بالإسكندرية بحضور قنصلها جانينا إيريرا على هامش فعاليات القمة التقنية التي تستضيفها مكتبة الإسكندرية في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري تحت رعاية وزارة الاتصالات.

وثمن سفير فرنسا، "القمة التقنية" التي تستضيفها مكتبة الإسكندرية، والتي تجمع بين الشركات المصرية والفرنسية الراغبة في الاستثمار بمصر، مشددا على حرص فرنسا بمشاركة مصر في مجال الشركات الناشئة باعتباره موضوعا حيويا.

وفي هذا السياق، قال روماتيه، إن إحدى الشركات الفرنسية الناشئة اختارت مصر لتكون شريك أساسي في مشروعها الخاص بالحفاظ على البيئة بمياه البحر المتوسط من خلال تصنيع سفينة تمتص المخلفات البلاستيكية.