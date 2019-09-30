قال سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه، إن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، والذي توفي الخميس الماضي، كان محبا لمصر والشعب المصري والثقافة المصرية، موضحا، أن شيراك كانت تربطه علاقة قوية مع مصر، وزارها عندما كان رئيسا لفرنسا 7 مرات، منوها بأن هذا العدد الكبير من الزيارات يعكس قوة العلاقات التي جمعت بين البلدين خلال تلك الفترة وارتباطه بمصر.

وأشار روماتيه، في تصريحات صحفية خلال لقاء نظمته القنصلية الفرنسية بالإسكندرية مساء اليوم، بحضور قنصلها جانينا إيريرا، على هامش القمة التقنية التي تستضيفها مكتبة الإسكندرية بالفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري تحت رعاية وزارة الاتصالات إلى أن هناك العديد من المشروعات المهمة التي نفذت في مصر خلال رئاسة جاك شيراك، على رأسها الجامعة الفرنسية ومترو القاهرة.