قال هيكي المكي، محامي المرشح الرئاسي نبيل القروي، إن المحكمة ستنظر الطعن المقدم من موكله اليوم، مشيرا إلى أنه يتوقع إفراج هيئة المحكمة عن القروي في جلسة اليوم، الإثنين، بعد تقديم طلبات عديدة بتغييرها.

وأضاف المكي في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "قرار القبض على القروي غير قانوني وهو قرار سياسي من الدرجة الأولى، كان الهدف منه إقصاء الرجل صاحب الحظوظ الكبيرة في الانتخابات، وبالفعل استطاع تخطي الدور الأول".

وتابع المكي: "نثق في المحكمة التونسية وأتوقع الإفراج عن القروي لاستكمال مسيرته الانتخابية، فالهيئة ستنظر في جميع أوراق القضية منذ القبض عليه، الذي لا يعد قانونيا بالمرة".

وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أنيس الجربوعي، قال إن الهيئة وجدت نفسها في وضعية محرجة للغاية ومزعجة نظرا إلى عدم تمتع المرشحين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بالحظوظ ذاتها بسبب بقاء المرشح نبيل القروي في السجن، موضحا في تصريح أن الهيئة ليست مجرد إدارة انتخابية تقنية، حيث ينص قانونها الأساسي في فصليه الثاني والثالث على أنها تسهر على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة، كما أنها تسهر على ضمان المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المرشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائية.

وأوضح الجربوعي، أن الهيئة تخشى جديا من إمكانية الطعن في نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وتخشى من تبعات ما سيحدث إذا استمر الوضع على ما هو عليه، نظرا إلى أن القانون لم يتعرض إلى مثل هذه الوضعيات، والقضاء الإداري لم ينظر سابقا في قضايا من هذا النوع، مشيرا إلى أن الهيئة تخشى كذلك من عدم قبول نتائج الانتخابات من قبل الرأي العام إذا استمر وجود القروي في السجن.