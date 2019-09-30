ناشد أشرف ياسين، محامي الطفلة جنة، ضحية التعذيب في الدقهلية، النائب العام، بنقل حضانة شقيقتها الطفلة "أماني" إلى والدها، خاصة بعد أن عانت الراحلة "جنة" من ظلم جدتها لوالدتها.

واستنكر المحامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، عدم ضم حضانة الطفلة إلى والدها، بسبب حالته الاجتماعية، متسائلا: "هو فيه أب عشان فقير بيتاخد منه أولاده؟".

وأبدى المحامي، تعجبه من قرار وضع الطفلة الثانية "أماني" في دار رعاية، وعدم تسليمها إلى جدتها لوالدها، خاصة وأنها الصغير كانت في حضانة والدها حتى عمر 5 سنوات، فضلا عن والدتهما تركتهما وهما في مرحلة الرضاعة.

وتابع: "أماني في عنق والدها وجدها لأبوها"، مشيرًا إلى أنها ركبت سيارة الشرطة وهي متعلقة برقبة والدها.

وقال إن أماني خضعت لتحقيقات النيابة العامة، لمدة 10 ساعات بالأمس.

وأكد عدم حاجة "أماني" لإجراء أي عمليات، وأن الجروح الموجودة في جسدها أوشكت على الشفاء.