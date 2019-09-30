افتتح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، يرافقه الدكتور أمين مصطفى عميد كلية الحقوق، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، أعمال التطوير بمدرج الدكتور مصطفى أبو زيد، والذي يعتبر من أكبر المدرجات بمجمع العلوم الإنسانية ويتسع لـ 1500 طالب.

وقال الكردي، إن كلية الحقوق تعد أحد أعمدة جامعة الإسكندرية التي تقدم الدعم الفني والاستشاري والقانوني من خلال وضع اللوائح والقوانين التي تعتمدها الجامعة، مشيرا إلى النقلة النوعية التي تشهدها الكلية الآن في التحول لنظام الساعات المعتمدة ببرامج اللغة الإنجليزية والفرنسية والقسم العام اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2021/2020.

وأضاف أن جامعة الإسكندرية كان لها السبق في التحول لنظام الساعات المعتمدة بمرحلة الليسانس والبكالوريوس على مستوى الجامعات المصرية، إذ يتيح هذا النظام للطالب التحرك بسهولة في المقررات الدراسية خلال فترة دراسته.

وأكد رئيس الجامعة على أنه من المقرر تطبيق نظام المقرر الإلكتروني بدلا من الكتاب الورقي بمرحلة البكالوريوس بجميع الكليات، اعتبارا من الفصل الدراسى الثاني بجميع الكليات، وذلك في إطار سعي الجامعة المستمر لتطوير نظام المقررات لتتماشى مع نظام الدراسة الحديث.

أشار الكردي إلى الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة بجميع كليات الجامعة، مؤكدا على استحداث نظام النبض الإلكتروني للبوابات مما يتيح الطلبة الدخول من أي بوابة من خلال الكارت الذكي والذي يبدأ تفعيله من الشهر المقبل.

وعلى هامش الافتتاح دار حوار مفتوح بين رئيس الجامعة والطلاب ناقش خلالها المشاكل التي تواجههم واستمع لاقتراحاتهم ورؤيتهم لتطوير المنظومة التعليمية.