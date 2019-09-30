لم يتردد كثيرًا، بمجرد أنَّ شاهده أخرج سلاح أبيض "مطواة" من طيات ملابسه، وسددّ له عدة طعنات فى الرقبة والصدر وترك جثته أعلى الطريق الدائري بمنطقة "الوراق"، وفرّ هاربًا.

تفاصيل جريمة القتل التي لم تستغرق سوى 3 دقائق والتي جمعت بين شاب وعامل قمامة، وانتهت بقتل الأخير، جاءت كالتالي: "كان المجني عليه يجمع القمامة من أعلى الطريق الدائري، وتصادف مرور المتهم، وعقب مشاهدته له توجه ببطء، وفور وصوله، أخرج من طيات ملابسة (مطواة)، وأجهز عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة؛ انتقامًا منه لتحرش المجني عليه بالتحرش بزوجته، فضلًا عن التحرش بعدد من السيدات بالمنطقة"، هكذا سجلت النيابة العامة اعترافات المتهم، في أثناء تمثل جريمته بحضور محقق النيابة في حراسة أمنية مشددة.

جاء ذلك تحت إشراف العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، وعقب تسجيل اعترافات المتهم، أصدرت النيابة قرارًا بحبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، ونُسبت له تهمة القتل العمد، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، وجرت التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

4 ساعات قضاها رجال المباحث في كشف غموض الواقعة، منذ لحظة العثور على جثة المجنى عليه، والتي بدأت بورود بلاغ لقسم الوراق من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة شخص مجهول في العقد الرابع، وبها جروح طعنية وقطعية متفرقة أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم.

اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، شكّل فريقًا من قطاع شمال الجيزة، ووحدة مباحث القسم، تحت قيادة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، وبدأت القوات في فحص بلاغات التغيب ومراجعة الكاميرات القريبة من العثور على جثة المجني عليه.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى تحديد هوية المجني عليه وتبين أنَّه يدعى "س.س.ر"، (40 عاما - جامع قمامة) وأصل بلدته المنيا، وتحديد مرتكب الواقعة ويدعى "م.م.ج.ع"، (45 عامًا - ميكانيكي - مقيم بقسم بولاق الدكرور)، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه.

وبمواجهة المتهم اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام من المجني عليه، لقيامه بالتحرش بزوجته قبل الجريمة ب3 أيام، وتحرشه بعدد من السيدات بالمنطقة، وتم التحفظ عليه، وأخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيق.