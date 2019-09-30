لأول مرة.. تشغيل "حصادة أعشاب المياه harvester" لتطهير الترع و المصارف

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط ،اليوم الاثنين، إجراء أول تجربة عملية لـ "حصادة أعشاب المياه "harvester".

وتعد حصادة الأعشاب هي الأولى من نوعها على مستوى المحافظة وتعتبر أحدث قطع مائية بمشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة، والتي جرى إضافتها للمشروع للمساهمة في التخلص من الأعشاب وتطهير المجاري المائية والترع والمصارف من المخلفات والطحالب، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطة المحافظة للحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

إذ شهد المحافظ تجربة تشغيل "الحصادة" في مياه ترعة عرب المدابغ بواسطة العاملين بمشروع العبارات النهرية والذين جريى تدريبهم على استخدام الحصادة والتعامل معها وصيانتها وإصلاحها.

كما تابع المحافظ أعمال إزالة أعشاب ورد النيل ورفع المخلفات من الترع والمصارف وكيفية رفعها إلى البر لإعادة تدويرها وتعظيم الاستفادة منها في مصانع السماد العضوي بالمحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية تطوير مشروعات المحافظة وتزويدها بأحدث المعدات التي تساهم في النهوض مشروعات التنمية المستدامة.

وأشار نور الدين إلى خطة المحافظة لتطهير نهر النيل والحفاظ على مشروعات الخدمات على نهر النيل وتطهير المجاري المائية والترع والمصارف لتحسين منظومة الري بالقرى والنجوع والحفاظ على شبكة الصرف بكفاءة عالية.

ووجه المحافظ مسئولي الري بالمحافظة بتطهير الترع والمصارف والمجاري المائية ورفع المخلفات أولا بأول وذلك حفاظا على البيئة وصحة المواطنين وضمان وصول المياه إلى نهاية الترع للحفاظ على الأرض الزراعية.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد، وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة، وأحمد ثابت مدير جهاز النظافة والتجميل بأسيوط، وعبدالمجيد مدير الحملة الميكانيكية بديوان عام المحافظة، ويسري كامل نائب رئيس حي غرب ومسئولي مشروع العبارات النهرية بالمحافظة.