أصيبت ربة منزل مقيمة في رشيد بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، بحالة تسمم غذائي جرّاء تناولها وجبة فسيخ جرى إعدادها بالمنزل، وتم نقلها إلى المستشفى المركزي برشيد، ومنه إلى مركز علاج السموم في الإسكندرية، لكى تتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من العميد عبد القوى عمرو، رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار، بوصول "نورة عبد المنعم محمد سراج" 48 سنة، مقيمة في رشيد، إلى مستشفى رشيد المركزي، مصابة بتسمم غذائي، بعد تناول وجبة فسيخ بالمنزل.

وانتقل الرائد أحمد المسيري، رئيس مباحث مركز شرطة رشيد، إلى المستشفى، وبسؤالها أكدت تناولها وجبة فسيخ، ما تسبب فى إصابتها، وجرى عمل الإسعافات الأولية لها بالمستشفى، وتحويلها إلى مركز علاج سموم بالإسكندرية. وحُرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.