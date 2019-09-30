وجّه الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، التحية والتقدير للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، لسرعة إحالته للمتهمة صفاء عبدالفتاح جدة الطفلة "جنة" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة ضرب وتعذيب حفيدتيها الطفلتين جنة (5 أعوام) وأماني (6 أعوام) محمد سمير وإحداث إصابات أودت بحياة جنة.

وأضاف حساسين في بيان عنه أنّه سيتقدم غدا مع بدء الدورة البرلمانية لمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان في فصله التشريعي الأول، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه هذه الواقعة.

وتابع النائب أنّ قرار الصاوي قوبل بترحاب كبير وواسع النطاق من الشعب المصري كله، بعد أن هزت الجريمة الكارثية مشاعر الرأي العام، مطالبا الحكومة الإسراع في اتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل حماية الاطفال وعدم تكرار مثل هذه الوقائع الخطيرة.