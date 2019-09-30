يُكثف رجال الشرطة بقسم أول كفر الشيخ، من جهودهم للقبض على سارقي سيارة موظفة على المعاش بقطاع الكهرباء، وذلك أثناء توقفها بالقرب من مزلقان الإنشاء والتعمير بعاصمة المحافظة، وبداخلها المفتاح، وحُرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز قسم أول كفر الشيخ، يفيد تقدم" م. أ. أ "61 عاماً، موظفة على المعاش، بسرقة سيارتها أثناء تركها بشارع مزلقان الإنشاء والتعمير، انتقلت قوة من قسم أول كفر الشيخ، برئاسة الرائد سعد اللبيشي، رئيس المباحث، ومعاونيه، بناء على بتكليف من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن ، لمكان البلاغ.

وبسؤال صاحبة السيارة، أفادت أن الواقعة حدثت أثناء قيامها بترك السيارة بداخلها مفتاح التشغيل حال تواجدها بالقرب منها، بميان الإنشاء والتعمير، وقام مجهولون بتشغليها والفرار بها هاربين ولم تستطع منعهم.

وأدلت ، بأوصاف السيارة ، مؤكدة انها تحمل أرقام " ل د ل" 4678 مستوبييشي لانسر حمراء اللون موديل 2015، وحرر محضر وجار العرض على النيابة.