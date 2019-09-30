27 أكتوبر.. افتتاح "حكايات ستات" في المركز الثقافي المصري

تستعد الفنانة التشكيلية دينا محمود معرض "حكايات ستات" هو معرضي الخاص الثاني، والذي يقام في المركز الثقافي المصري بقاعة الدبلوماسيين في الزمالك، يوم الأحد 27 أكتوبر المقبل، ويضم المعرض أكثر من 35 لوحة عن المرأة المصرية.

وأضافت دينا، لـ"الوطن"، تناولت في المعرض العديد من الموضوعات الحياتية المختلفة للمرأة هناك المرأة البسيطة والمرأة المثقفة والحالمة والعاطفية، وتعددت تقنيات اللوحات الفنية المستخدمة مع إدخال خامات أخرى مع الألوان الأكريليك في مقاسات مختلفة، وهناك بعض الأعمال المستوحاة من بعض الكتابات والروايات التي تأثرت بها.

يفتتح المعرض الدكتور محمد إسحق عميد كلية التربية الفنية الأسبق، في 27 أكتوبر المقبل ويستمر إلى الخميس الموافق 31 من الشهر نفسه.