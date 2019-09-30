اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لإنشاء عدد من الجامعات الجديدة، الأهلية والحكومية والدولية والتكنولوجية، في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح الوزير أنّه تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل 3 جامعات تكنولوجية وبدأ التدريس بها في العام الدراسي الحالي 2019/2020، وهي جامعات القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، وجامعة بني سويف التكنولوجية.

وأكد وزير التعليم العالي أنّ النجاح في إنشاء هذه الجامعات يعكس حرص ودعم القيادة السياسية التي تبنت الفكرة ووجهت بتوفير الدعم اللازم لتنفيذها، وتعاون المجتمع المدني والجامعات الحكومية والخاصة في إنجاح تلك التجربة بمراحلها، مشيرا إلى أنّ الجامعات التكنولوجية الجديدة تستوعب طلاب الشهادات الفنية في تخصصات مهمة تحتاجها الدولة لتنفيذ خطط التنمية، بينها الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة النسيج، والإلكترونيات، وغير ذلك من التخصصات الفنية.

واستعرض الوزير المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر، مشيرًا إلى أنّه جار إنشاء عدد من الجامعات الأهلية الجديدة، بينها جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، وجامعة الجلالة، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن التوسعات الضخمة التي تشهدها البنية الأساسية لمختلف الجامعات.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ الرئيس وجّه خلال الاجتماع بمواصلة إنجاز المشروعات القومية الجديدة في مجال التعليم العالي وفقا للجداول الزمنية المحددة لها، وطبقا لأعلى المواصفات الفنية، مؤكدا أهمية توافر متطلبات العملية التعليمية شاملة المباني التعليمية، والمعامل البحثية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة، في إطار استراتيجية الدولة للاستثمار في الكوادر البشرية.

وأكد الرئيس أهمية الجامعات التكنولوجية بالنظر إلى الاحتياج الضروري من خريجي التعليم الفني المؤهلين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وفقا لمتطلبات سوق العمل، وتغيير ثقافة المجتمع حيال التعليم الفني بإنشاء مسار للتعليم التكنولوجي الجديد يختلف عن التعليم الجامعي التقليدي ويخفف الضغط عليه، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في العصر الحالي، ويمثل قيمة مضافة للموارد البشرية المصرية.

وتابع السيسي أنّ الدولة تضع تطوير التعليم بشقيه الجامعي وقبل الجامعي على رأس أولوياتها، إيمانا بالضرورة القصوى لتوفير أحدث وأرقى مستويات التعليم للمواطن المصري، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وإحداث طفرة مستدامة في جودة الحياة ومستويات المعيشة للمواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي أنّ وزير التعليم العالي أوضح خلال الاجتماع أنّ جهود تطوير التعليم العالي انعكست على التصنيف الدولي للجامعات المصرية، وأدرج تصنيف التايمز البريطاني 20 جامعة مصرية ضمن أفضل 1400 جامعة على مستوى العالم، مقارنةً بـ7 جامعات فقط في 2017.

وفيما يتعلق بتطوير التعليم الطبي، استعرض وزير التعليم العالي تطورات التنفيذ الجاري للاختبار المعرفي الموحد المميكن على مستوى الجمهورية لكليات القطاع الصحي، بهدف ضمان المستوى العلمي المتميز لخريجي كليات القطاع الصحي، ومنح النوابغ منهم فرصا لاستكمال الدراسة في الخارج، كما عرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروع رفع كفاءة الاستقبال والطوارئ بمستشفى قصر العيني، وترميم المعهد القومي للأورام.