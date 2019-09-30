قال الدكتور شوكت المصري، عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن السنغال ستكون ضيف شرف هذا العام لحضور فعاليات الدورة الـ51 للمعرض، والتي ستنطلق في الـ22 من يناير المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "حديث المساء" عبر شاشة "Mbc مصر"، أنه سيتم خلال أيام الإعلان عن المسابقة الرسمية لتصميم البوستر الخاص بالمعرض، وكذلك اللجان الثقافية المشاركة به.

وتابع: "سيتم طباعة أكثر من عمل للمفكر الراحل جمال حمدان، وعلى رأسهم كتاب (شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان)، إلى جانب عدد من مؤلفاته الأخرى".