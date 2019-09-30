قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن الأربع أعوام الأخيرة، شهدت الكثير من التغييرات على مستوى القوانين والتشريعات، والتي من بينها تشديد العقوبة على ختان الإناث وتحويلها من جنحة إلى جناية، وكذلك التحرش الجنسي، والقيام ببعض التعديلات على قانون الخدمة المدنية، وغيرها من التغييرات الأخرى.

وأضافت خلال لقاءها عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن سوق المال أصدر، مؤخرًا، قرار بعدم تسجيل أي شركة في البورصة إلا بوجود سيدات في مجلس إدارتها، وهو ما يعتبر من أكبر درجات التمكين المالي والاقتصادي للمرأة المصرية.

وأشارت إلى أنه مازالت هناك العديد من التحديات على أرض الواقع، والتي تتمثل في ثقافة المجتمع إجمالًا حيث ترتبط بشكل مباشر بالمناهج التعليمية، متابعة إن المناهج التعليمية لا تعلم الطلاب مهارات الحياة والمشاركة الحقيقية.

وتابعت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة: "ليه هذا الكم من الحشو؟"، موضحة أن المناهج التعليمية مبنية على التلقين.

ووأشارت إلى أن إلغاء تدريس الموسيقى والألعاب بالمدارس أمر سلبي، لأنها الأنشطة المسؤولة عن خلق الشراكة بين الولد والفتاة منذ الصغر: "احنا لو قررنا نغير ثقافة المجتمع، هنلاقي مناهج المدارس والجامعات اختلفت".